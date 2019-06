Samobójcza śmierć jezuity. Szturm modlitewny potrzebny!

JONASIK 25.6.19 9:24

To bardzo smutne. Współczuję rodzinie.

Ale ciekawe, dlaczego "katolicki" portal nie napisał, jak to ma w zwyczaju, że samobójstwo to grzech ciężki i o.Piotr trafi do piekła na wieczne męki?

Ciekawe dlaczego w tym przypadku raczej pomyślimy o tym człowieku jako o kimś kto cierpiał, nie poradził sobie z cierpieniem i odszedł.

Pomyślimy ze zrozumieniem i współczuciem.

No dlaczego?

Nie czas juz czasem zreformować tę waszą nieludzką doktrynę?