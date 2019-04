Samobójcza śmierć byłego prezydenta Peru. Postrzelił się podczas aresztowania

Garcia targnął się na swoje życie, gdy do jego domu weszli funkcjonariusze, żeby aresztować byłego prezydenta w związku ze śledztwem dotyczącym przyjmowania przez niego łapówek. Polityk nie chciał oddać się w ręce policjantów i postrzelił się. Został szybko przewieziony do szpitala im. Casimiro Ulloa. Według Local TV, Alan Garcia był w stanie krytycznym, a lekarze przeprowadzili operację, jednak nie udało się uratować jego życia.

Alan Garcia Perez rządził Peru w latach 1985–90 i ponownie od 28 lipca 2006 do 28 lipca 2011 r. Stał na czele centrolewicowego Amerykańskiego Ludowego Sojuszu Rewolucyjnego. Po pierwszej kadencji był oskarżany o łamanie praw człowieka i udał się na emigrację do Kolumbii i Francji. Wrócił po dziewięciu latach po ucieczce do Japonii innego byłego prezydenta Alberto Fujimoriego. Jego druga kadencja stała pod znakiem dobrych wyników gospodarczych.