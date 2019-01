Salvini jak Mussolini? Totalny ODLOT Nitrasa!!!

"Gdybym miał szukać analogii, jakiegoś porównania, to musiałbym powiedzieć, że to jest tak, jak gdyby w latach 30., przed II wojną światową, polski rząd zawierał jakieś tajne porozumienia z rządem Mussoliniego"- w taki sposób poseł Platformy Obywatelskiej, Sławomir Nitras skomentował spotkanie Kaczyński-Salvini.

"Gdybym miał szukać analogii, jakiegoś porównania, to musiałbym powiedzieć, że to jest tak, jak gdyby w latach 30. przed II wojną światową, polski rząd zawierał jakieś tajne porozumienia z rządem Mussoliniego. To jest dokładnie tak, bo Mussolini też chciał nowego ładu europejskiego. Czym się to skończyło, dokładnie wiemy"- stwierdził poseł PO.