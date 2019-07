Sałata MIAŻDŻY raka - ale nie z marketu!!! JAK KUPOWAĆ

Sałata ma tylko 7 procent suchej masy; reszta, czyli aż 93 procent, to woda. Mimo to zawiera całkiem przyzwoitą ilość witamin, składników mineralnych i innych cennych substancji. Znajduje się w niej sporo witaminy C (dwa razy więcej niż w świeżym ogórku) i witaminy E, która hamuje proces starzenia się skóry, a także chroni organizm przed wolnymi rodnikami. Zawiera też poprawiającą kondycję skóry i odpowiedzialną za dobre widzenie witaminę A, regulującą wydzielanie insuliny witaminę D oraz poprawiającą funkcjonowanie układu nerwowego witaminę B6. Ma też sporo wapnia, magnezu, potasu czy żelaza. Sałata to również cały arsenał takich antyoksydantów jak karotenoidy, polifenolokwasy czy fl awonoidy. Nie tylko chronią przed wolnymi rodnikami, lecz także wspomagają układ krążenia. W dodatku w 100 g znajduje się zaledwie 15 kalorii. Nic, tylko jeść!