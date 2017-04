Sakiewicz: Wrak do Polski, a Putin do więzienia!

reklama

„Domagamy się prawdy” - mówił Tomasz Sakiewicz podczas dzisiejszego protestu pod ambasadą Rosji, który stał się doroczną tradycją. Ostro mówił o postulatach:

„Chcemy, by władze rosyjskie oddały wszystkie dowody zbrodni. Chcemy, by świadkowie zostali przesłuchani a Putin wziął odpowiedzialność za katastrofę smoleńską”

i dodawał:

„Chcemy, by Putin oddał wszystkie dowody ws. katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku z wrakiem prezydenckiego samolotu na czele. Chcemy, by przesłuchano wszystkich świadków a winnych odesłano do więzienia. Putin powinien trafić w kajdankach do polskiego więzienia i musimy stawiać na swoim oraz bronić prawdy i domagać się wyjaśnienia zdarzenia z 10 kwietnia”

Działacz opozycji demokratycznej w PRL Adam Borowski mówił z kolei, że gdyby nie upór szefa MON i współpracowników, nie byłoby ekshumacji, które wykazały liczne błędy ówczesnego polskiego rządu:

„Rosjanie bezcześcili ciała ofiar katastrofy smoleńskiej. W ciałach znajdowano resztki papierosów oraz śmieci i nikogo nie interesowało, co tak na prawdę stało się ze szczątkami.”

i dodał:

„Osobiście wierzę w zamach, ale to nie jest w tym momencie najistotniejsze”

Podkreślił, że najważniejsze jest żądanie prawdy, a nie „spekulacje Millera”.

dam/telewizjarepublika.pl,Fronda.pl

9.04.2017, 19:05