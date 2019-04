Sakiewicz o Fundacji Otwarty Dialog: Ribbentrop-Mołotow na poziomie fundacji

Fundacja, która jest finansowana przez rosyjskie służby, a jest na to coraz więcej dowodów, nie powinna działać w Polsce, to jest łamanie prawa. Mam nadzieję, że nasz kontrwywiad uważnie się przygląda osobom powiązanym z fundacją Otwarty Dialog i wyciągnie odpowiednie wnioski. Publikacja brytyjskiego dziennika świadczy o tym, że odezwały się pewny alerty i system bezpieczeństwa NATO działa - mówi Tomasz Sakiewicz komentując aferę związaną z fundacją Otwarty Dialog.

W naszych publikacjach ujawnialiśmy przede wszystkim to, że pani Ludmiła Kozłowska i Bartosz Kramek biorą pieniądze od cieszących się największym zaufaniem rosyjskiego rządu części przemysłu wojskowego. Zwracaliśmy również uwagę, że biorą pieniądze od rządu niemieckiego. To jest przedziwny układ, swoisty pakt Ribbentrop-Mołotow na poziomie fundacji. Mamy do czynienia z sytuacją, kiedy służby różnych państw finansują organizację angażującą się w finansowanie przewrotów w Europie Środkowej, ale zwalczającej również polski rząd - podkreślił Sakiewicz.

Jednocześnie publicystazauważył, że redakcja była pozywana do sądu do pokazywanie prawdy na temat działania fundacji Otwarty Dialog.

Fundacja Bartosza Kramka idealnie się w to wpisuje. Jednak w tej rozgrywce dominująca jest Rosja, która chce doprowadzić do oderwania Polski od NATO i systemu zachodniego, co realizowane jest przez budowanie frakcji zarówno po prawej stronie sceny politycznej, jak i po lewej. To jest stała gra rosyjska - skomentował Tomasz Sakiewicz na antenie Polskiego Radia 24.