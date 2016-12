Sakiewicz na demonstracji: KOD to ta sama szumowina co UB czy PZPR

reklama

Podczas dzisiejszej demonstracji Klubów „Gazety Polskiej” przemawiał między innymi redaktor Naczelny, Tomasz Sakiewicz.

„Wszyscy pamiętacie ten dowcip, że przyjaciół się wybiera, a braci nie. Ci "bracia", którzy dołączyli się do nas w 1945 roku, nie mogą się od nas odzwyczaić, oni nadal chcą tu rządzić. Kiedyś to było PZPR i UB-cja, potem UD, potem PO, teraz to się nazywa KOD, ale to jest ta sama szumowina, to jest wszystko ten sam ruch, to jest ta sama komuna!” – mówił do zgromadzonych.

Wyraził także przekonanie, że nic nie zagraża polskiej demokracji, gdyż stoi za nią naród, a ci, którzy alarmują o złym stanie polski, to pozycja, esbecja i oligarchowie.

„Źle wybraliście! Wybraliście patriotów, a trzeba było wybierać złodziei i agentów, wtedy byliby zadowoleni” – powiedział wprost Sakiewicz.

Po jednej z jego wypowiedzi tłum zaczął skandować:

„Jest taki ulubiony okrzyk, kiedy patrzyłem na manifestacje KOD, przypominał się taki okrzyk "raz sierpem, raz młotem, w czerwoną hołotę!"

„Idą święta, budzą się uczucia rodzinne, niektórzy mają rodzinę gdzieś daleko, np. w Szwecji. Wiecie jaki jest ulubiony okrzyk od kilku tygodni?” – zapytał Sakiewicz, po czym tłum odpowiedział:

"Pozdrów brata!", co było nawiązaniem do Adama Michnika oraz jego brata, Stefana, sędziego stalinowskiego, który obecnie mieszka w Szwecji.

Na koniec Sakiewicz powiedział jeszcze, że jest pewien, że opozycji nie uda się obalić rządu:

„Jest nas dzisiaj 10 razy tyle, ile im udało się zgromadzić pod Sejmem. Nie uda im się obalić tego rządu, nie obalą tego prezydenta. Ale jest jeden warunek – my nie możemy się cofnąć. Polska to jest stały obowiązek, Polska wymaga stałej troski, stałej walki. Pokazaliście, że wy jesteście tą pierwszą kadrową, w liczbie legionów. Udowodniliście, że Polska nie zginie, bo Polski nie da rady przykryć żadna esbecja czapkami. Kiedy będą pisać historię to napiszą, że były dwa niezwykłe wydarzenia, że mając przeciwko sobie fałszerzy, nie mając wiele środków, wygraliśmy te wybory, to był ten wielki cud. A drugi polega na tym, że kiedy ktoś chce nam odebrać wolność, potrafimy gromadzić się tysiącami i powiedzieć, że wolności nigdy się nie wyrzekniemy, że Polska jest naszą ogromną wartością. Dzisiaj Wy jesteście wielkimi ludźmi, w was jest ta wielkość, która jest niezbędna do tego, żeby następne pokolenia umiały podejmować walkę”

dam/telewizjarepublika.pl,Fronda.pl

18.12.2016, 18:30