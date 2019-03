Tomasz Sakiewicz: Ludzie mają dość lewackiej, agresywnej ideologii. Nadchodzi nowa wiosna ludów

Ta bezkrwawa rewolucja ogarnia coraz więcej krajów. Jej ważnym elementem jest ochrona rodziny, a szczególnie dzieci, przed demoralizacją. Bezczelne pomysły zmuszania kilkulatków do otwierania się na różne zachowania seksualne to niebywała agresja lewackiej ideologii skierowana przeciwko podstawowym prawom człowieka. Bunt jest widoczny nie tylko w Polsce czy na Węgrzech, lecz coraz większe opory w tej sprawie widać także w krajach, w których takie zasady wprowadzono. To, co próbuje się dyktować, to nic innego jak nowa forma bolszewizmu. Tym razem do narzucania ideologii nie stosuje się karabinów i łagrów, lecz środki finansowe i narzędzia administracyjne.

Już teraz prowadzi to do tragedii, kiedy pod byle pretekstem odbiera się rodzicom dzieci. Zdarza się, że trafiają one potem do par homoseksualnych. Tu należy podkreślić, że nie chodzi o jakiekolwiek prześladowanie czy przekreślanie tych ludzi. Każdy ma prawo do grzechu, to jego sprawa, jak korzysta ze swojej intymności. Chodzi o stosowanie narzędzi ochrony rodziny, która ma stworzyć właściwe warunki dla rozwoju dzieci. Tymczasem przekazywanie parom homoseksualnym nieletnich to myślenie o nich w kategoriach przedmiotu, bez liczenia się z konsekwencjami dla ich psychiki.