Sakiewicz: Do Polski będą uciekać i ze Wschodu, i z Zachodu

Żółte kamizelki i zielone ludziki zalewają Europę. Po najazdach Germanów, Hunów i Mongołów wydaje się to najbardziej znamiennym przejawem kryzysu ogólnoświatowego. Wprawdzie Europa nie jest już centrum świata, ten wyraźnie przeniósł się do Ameryki Północnej, Pekinu i Tokio, a wkrótce może znaleźć się w Indiach czy Afryce.

Do Polski będą uciekać i z Zachodu, i ze Wschodu. My zmienimy swoją politykę imigracyjną, przyjmując miliony pracowników z Europy. Umiarkowani muzułmanie raczej z Europy zaczną uciekać, bo nie dadzą rady żyć w państwach terroryzowanych przez bardziej radykalnych współbraci.

Już w zeszłym numerze sugerowałem, że można zamienić strefę euro na strefę złotówki. Po ostatnich decyzjach Komisji Europejskiej wobec Francji, która pozwoliła tej upadającej republice zadłużać się po uszy, ta propozycja już nie jest intelektualną prowokacją. Jest faktem, że ze złotówką długo nie będzie mogła równać się żadna waluta europejska.

Czy Polskę czeka więc wyłącznie świetlna przyszłość? Absolutnie wszystko zależy od nas. Jeżeli pozwolimy, żeby najbliższe wybory wygrali złodzieje, zdrajcy i ćwierćinteligenci nazywani elitą, to szybko wrócimy do standardów państwa mafijno-oligarchicznego. Pewnie długo takie szajki się u nas się nie utrzymają, ale po co nam to.