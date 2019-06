Sąd zmusza 20-letnią kobietę do aborcji!

Wcześniej biskupi Anglii i Walii zdecydowanie opowiedzieli sie przeciwko zmuszaniu do aborcji kobiety wbrew jej woli. Jeden z tamtejszych biskupów John Sherrington powiedział, że „zmuszanie kobiety do aborcji wbrew jej woli oraz woli najbliższej rodziny narusza jej prawa, nie mówiąc już o prawie jej nienarodzonego dziecka do życia w rodzinie, która zobowiązała się do opieki nad nim”. Dodał, że jest to smutna i niepokojąca decyzja dla całej rodziny, którą należy otoczyć modlitwą.