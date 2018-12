Sąd zabrał rodzinie ośmioro dzieci na podstawie donosu

Mimo pozytywnych opinii psychologów, asystentów rodziny i przesłuchanych świadków, Sąd Rejonowy w Piasecznie zdecydował o odebraniu rodzicom ośmiorga dzieci. Podstawą tego postanowienia był nigdy niezweryfikowany donos pracownika opieki społecznej.

Szóstkę dzieci, w wieku od 6 do 13 lat, odseparowano od rodziców już w 2017 r. Teraz sąd podjął także decyzję o odebraniu dziewięciomiesięcznych bliźniaków, urodzonych już w trakcie postępowania. Stało się tak, chociaż w sprawie dwójki najmłodszych dzieci nie zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe. Sąd odwołał się wyłącznie do oceny Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów, pomijając opinię psychologiczną i zeznania świadków, w tym dwojga asystentów rodziny odwiedzających rodziców trzy razy w tygodniu, zeznania psychologów pracujących na co dzień z dziećmi. Sąd zarzucił rodzicom nadużywanie alkoholu, co nie zostało potwierdzone przez żadnego ze świadków oraz było sprzeczne z orzeczeniem specjalisty ds. uzależnień. Sąd oddalił także wniosek o wysłuchanie najstarszego dziecka - 13 letniej córki.

„Z rodziną pracujemy od półtora roku. Intensywność oraz regularność kontaktu jest podstawą do zweryfikowania faktycznej sytuacji rodziny oraz stworzenia rzetelnej diagnozy jej problemów i potrzeb. Jest to rodzina, która wymaga wsparcia, jednak dotychczasowa praca z nią nie potwierdza zastrzeżeń stawianych wobec ojca dzieci. Dzieci tęsknią za rodzicami, pytają, kiedy mogą wrócić do domu” - stwierdziła Magdalena Strońska, asystent rodziny z ramienia Stowarzyszenia „Patronat”.

Instytut Ordo Iuris objął pomocą prawną rodzinę Pani Alicji i Pana Piotra w lipcu 2017 r., kiedy toczyło się już postępowanie o ograniczenie władzy rodzicielskiej, a szóstka dzieci została odebrana rodzicom na mocy tymczasowego postanowienia sądu.

„Po kontakcie z rodziną prawnicy Ordo Iuris ustalili, że nikt dotąd nie zbadał dokładnie sytuacji rodziców i dzieci, a tragedia w postaci sądowego odebrania szóstki, a teraz ósemki, dzieci była następstwem łańcucha bezrefleksyjnych działań sądu i Policji, pochopnie powielających niezweryfikowany donos pracownika opieki społecznej” – komentuje mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu Ordo Iuris.

Na podstawie dwóch krótkich wizyt, niedoświadczony pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej zawiadomił Policję o podejrzeniu stosowania przemocy. Policja zaś, bez dostatecznej weryfikacji donosu, skierowała oskarżenie do sądu, który bez wysłuchania i udziału rodziców wydał wyrok w uproszczonym postępowaniu nakazowym. Wskutek braku doświadczenia i wiedzy prawnej, Pan Piotr nie złożył terminowego sprzeciwu od wyroku, który się uprawomocnił. Gdy na tym etapie do sprawy wkroczyli prawnicy Ordo Iuris, Sąd Okręgowy oddalił ich wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu. W ten sposób bezpodstawne orzeczenie niesłusznie obciążyło rodzinę w równoległym postępowaniu przed sądem rodzinnym.

W toku postępowania wyjaśniono, że pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej nigdy samodzielnie nie stwierdzili śladów stosowania przez ojca przemocy wobec dzieci oraz tego, że miałby on być pod wpływem alkoholu. Urzędnicy przemilczeli przed sądem pozytywną opinię szkoły na temat relacji rodzinnych i funkcjonowania dzieci. Psychologowie, asystenci rodziny i wychowawcy dzieci potwierdzili silną więź emocjonalną oraz wykonywanie władzy rodzicielskiej w sposób zgodny z dobrem wszystkich dzieci. Psycholog, do której uczęszczały dzieci przed umieszczeniem w pieczy zastępczej kategorycznie zaprzeczył, aby ujawniały one jakiekolwiek oznaki przemocy. Również dzielnicowy funkcjonariusz policji nigdy nie odnotował występowania w tym domu przemocy lub nadużywania alkoholu. Od ponad roku rodzice współpracują z dwoma asystentami rodziny, którzy jednoznacznie potwierdzają niezasadność separacji dzieci od rodziców.

„To postępowanie potwierdza, że gdy w grę wchodzi zagrożenie odebrania rodzicom dzieci, trzeba zapewnić rodzicom pełnomocnika, który zagwarantuje właściwie wnikliwą analizę całej sytuacji i złoży w toku postępowania potrzebne wnioski dowodowe. W tej sprawie rodzice samodzielnie nie byliby w stanie w sposób należyty bronić swojej rodziny przed niezasadnymi zarzutami. Orzeczenie Sądu zaskakuje, jak wynika z postępowania dowodowego, w rodzinie nie występuje problem stosowania przemocy oraz nadużywania alkoholu. Dlatego złożyliśmy już w Sądzie zapowiedź apelacji” – podkreślił mec. Maciej Kryczka z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

Opinie psychologów wskazują, że po odebraniu rodzicom zachowanie szóstki dzieci znacząco pogorszyło się, a środowisko domu dziecka nie sprzyja ich rozwojowi. Postanowienie w sprawie odebrania dzieci jest nieprawomocne, rodziców przez Sądem reprezentują: mec. Jerzy Kwaśniewski i mec. Maciej Kryczka. Imiona rodziców zostały zmienione na potrzeby informacji prasowej.