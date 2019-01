Sąd: Wystawa pro-life dr. Bawera Aondo-Akaa jest zgodna z prawem

Sąd Rejonowy w Piasecznie orzekł, że tego typu działanie nie stanowi czynu zabronionego, gdyż działacz pro-life korzystał z ochrony w ramach wolności słowa oraz prawa do prezentowania własnych przekonań. Zdaniem sądu Dr Bawer Aondo-Akaa miał prawo do manifestowania swoich poglądów poprzez pokazywanie skutków aborcji.

„Działacze organizacji pro-life byli wielokrotnie obwiniani o wywołanie zgorszenia poprzez prezentowanie zdjęć ciał martwych dzieci po aborcji. Postępowania te kończą się prawomocnymi orzeczeniami na korzyść działaczy. Wobec dr Bawera Aondo-Akaa zostało wytoczonych aż osiem procesów. Zmasowane ataki, podczas których do walki z prawdą o aborcji angażuje się instrumenty prawne, mają na celu zniechęcenie działaczy pro-life do publicznego opowiadania się za życiem. Orzecznictwo sądów powszechnych pozostaje jednak zgodne co do tego, że tego typu działania nie stanowią wykroczenia”- komentuje mec. Magdalena Majkowska.