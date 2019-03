Sąd: Tłumaczka Tuska nie musi zeznawać. ,,Droga do przesłuchania nie jest jeszcze zamknięta''

Kolejny sukces PiS 11.3.19 14:51

Reforma wymiaru sprawiedliwości w wykonaniu "dobrej zmiany" niczego nie zmieniła oprócz niebywałego rozzuchwalenia i jawnego oderwania od polskiego społeczeństwa kasty prokuratorsko-sędziowskiej. Jak to mówią: czasem trzeba wiele zmienić by wszystko pozostało po staremu. Widać gołym okiem, że głos oddany na tych koncesjonowanych "patriotów" to głos zmarnowany.