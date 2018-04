Sąd skazuje Alfiego Evansa na śmierć. Chłopiec nie może wyjechać do Rzymu

Sąd apelacyjny w Wielkiej Brytanii podtrzymał decyzję w sprawie małego Alfiego Evansa. Chłopiec nie będzie mógł zostać przewieziony do szpitala Dzieciątka Jezus w Rzymie na dalsze leczenie.

Decyzja sędziego to po raz kolejny skazanie niewinnego chłopca na śmierć. Podtrzymana została decyzja sądu niższej instancji, wedle którego „w interesie dziecka” jest zakazanie jego rodzicom zabrania go do Rzymu, gdzie lekarze mieli zamiar nadal go leczyć. Decyzja zapadła mimo sprzeciwu rodziców.

Według lekarzy ze szpitala, w którym znajduje się chłopiec, najlepszym rozwiązaniem dla dziecka jest pozostawienie go na oddziale.

