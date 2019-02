Sąd Ostateczny: Czy z piekła można trafić do... nieba?

Mam pytanie dotyczące Sądu Ostatecznego, który będzie przy końcu świata. Jeżeli, będąc w stanie łaski uświęcającej, człowiek trafi do czyśćca bądź do nieba, to czy przy Sądzie Ostatecznym może być ten wyrok zmieniony? Oraz pytanie takie, że jeżeli ktoś trafi do piekła to przy Sądzie Ostatecznym jest jeszcze nadzieja, że może z piekła trafić do nieba?