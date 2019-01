Sąd oddalił pozew sędziów przeciwko Tomaszowi Sakiewiczowi

"Proces był absurdalny od samego początku. Zdumiewające jest to, jak niski poziom prawny zaprezentowali sędziowie, którzy mnie pozwali. Używali absurdalnych argumentów" - tak komentował wyrok sądu Tomasz Sakiewicz.

"Sąd zdecydował. że nie mieli racji. Orzeczenie jest oczywiste, ale nie było precedensu, by jednego dziennikarza do sądu podało 38 sędziów. Argumenty, jakich używali, w zasadzie nie miały nic wspólnego z prawem prasowym. Wygraliśmy, ale zobaczymy, co będzie w następnych instancjach" - skomentował wyrok publicysta.