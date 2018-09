Sąd oddalił pozew polityków PO przeciw premierowi

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił dziś pozew, jaki politycy Platformy Obywatelskiej złożyli w trybie wyborczym przeciw premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.

Politykom PO nie spodobały się słowa szefa polskiego rządu dotyczące inwestycji w okresie rządów PO-PSL, domagano się sprostowania od premiera. Jak jednak informuje Krzysztof Sobolewski, pozew został przez sąd oddalony.

Chodzi o te słowa premiera:

„Żeby nie być gołosłownym powiem tak: nasi poprzednicy (...) przez osiem lat wydali 5 mld zł na drogi lokalne. To jest tyle, ile my wydajemy w ciągu jednego do półtora roku, porównajcie sobie”.

Poseł PO Mariusz Witczak w trakcie konferencji prasowej, na której informowano o złożeniu ww. pozwu mówił między innymi:

„Nie godzimy się, by polityka w Polsce była uprawiana przez tych, którzy sprawują władzę w oparciu o ewidentne kłamstwa”.

Jak dodawał przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski:

"Sędziowie widzą, że dotrzymujemy słowa i mówimy prawdę, a z drugiej strony są tylko puste obietnice"

