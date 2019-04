Sąd nad Judaszem. Prokuratura wszczyna postępowanie

Czy w trakcie tzw. „sądu nad Judaszem” w Pruchniku w województwie podkarpackim doszło do nawoływania do nienawiści? Ma to zbadać prokuratura, która wszczęła właśnie postępowanie sprawdzające po ostatnich wydarzeniach.

Portal Onet.pl podał, że śledczy mają zbadać, czy w trakcie obrzędu doszło do popełnienia przestępstwa z art. 256 KK, który mówi o „nawoływaniu do nienawiści”. Są one zagrożone karą do 2 lat pozbawienia wolności.