Są zarzuty dla zabójcy Pawła Adamowicza

Piotr Nowak 14.1.19 19:42

Chciałem wpisać pod tematem o Systemie komentarzy - ale oczywiście już nie działa (albo jestem robotem)

No brawo! Nie ma jak zamienić coś co działa na coś co nie działa

Widzę "tylko" parę dużych problemów:

- Brak możliwości edycji i usuwania własnych komentarzy = będzie burdel

- możliwość anonimowego komentowania = będzie wielki burdel

- nie wiadomo cz system powiadomienia o odpowiedzi działa

- Sprawdzanie czy jest się robotem ?? odbiło wam? skoro mam konto które w dodatku weryfikujecie to NIE JESTEM ROBOTEM!

- No i wtyczka z Facebook korzystała z serwerów Facebook. A to wasze Atari (jak się domyślam) po prostu się rozsypie jak zrobi się ruch...

-

zdajecie sobie z tego sprawę? - człowiek nie po to wymyśli samochód żeby jeździć konno ...

Z plusów to korekcja błędów - ale żeby zmieniać cały system dla Wojtka Polaka to chyba przegięcie lekkie

Jak zwykle - kanapka z cebulą