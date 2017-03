Są wątpliwości co do legalności wyboru Gersdorf na prezesa SN

reklama

"Wystąpiliśmy do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności przepisów, na podstawie których została powołana na funkcję prezesa pani prof. Małgorzata Gersdorf" – powiedział Arkadiusz Mularczyk w programie „Gość Poranka” w TVP Info. Poseł PiS razem z grupą 50 posłów partii rządzącej pyta TK o legalność wyboru prezes Sądu Najwyższego.

Arkadiusz Mularczyk mówił, że są zarzuty co do procedury wyboru prezes Sądu Najwyższego i przedstawiania jej jako kandydata na to stanowisko.

"Mamy wątpliwości, czy aktem prawa wewnętrznego regulaminu, który podejmowany jest przez Zgromadzenie Ogólne sędziów SN, można dokonywać procedury wyboru kandydata na prezesa SN, a następnie przedstawiać go prezydentowi" - powiedział poseł PiS.

"W naszej ocenie tak funkcjonujący regulamin i ten cały tryb wyboru ma charakter niekonstytucyjny. To w ustawie o Sądzie Najwyższym powinny być regulowane kwestie procedury wyboru oraz przedstawienia prezydentowi kandydatów na prezesa SN" - dodał.

Arkadiusz Mularczyk odniósł się również do samych wyborów prezesów Sądu Najwyższego.

"Wybór kandydatów na prezesa powinien być jawny i transparentny. To nie może być akt wewnętrzny, gdzie opinia publiczna nie widzi, na jakich zasadach i według jakich kryteriów dokonuje się wyboru" – podkreślił.

