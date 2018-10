PiS wygrywa wybory samorządowe! Najlepszy wynik w historii partii

Gdzie jeszcze nie dojdzie do II tury wyborów? W I turze wygrała urzędująca prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska (70,1 proc.). W Poznaniu Jacek Jaśkowiak zdobył 56,6 proc. głosów. We Wrocławiu wygrywa Jacek Sutryk- kandydat Koalicji Obywatelskiej, zdobywając równo 50 proc. głosów. W Białymstoku w pierwszej turze wygrywa Tadeusz Truskolaski z Koalicji Obywatelskiej (51,6 proc.), a więc Jacek Żalek nie wchodzi do II tury. W Lublinie wygrywa Krzysztof Żuk z wynikiem na poziomie 59,7, więc tu również nie będzie dogrywki.