Są podstawy prawne, by odebrać stopień generałowi Jaruzelskiemu

Przed kolejną rocznicą wprowadzenia w Polsce stanu wojennego zwracam się do Pana Prezydenta - w imieniu Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie - z ponowną prośbą o pozbawienie stopnia wojskowego generała Wojciecha Jaruzelskiego.

Skoro awansował Pan Prezydent pośmiertnie do stopnia generała brygady jednego z największych bohaterów w najnowszej historii Polski i świata, pułkownika Ryszarda Kuklińskiego (czekam jeszcze na zaliczenie go w poczet kawalerów Orderu Orła Białego), to najwyższy czas odebrać w podobnym trybie generalskie szlify człowiekowi, który wiernie realizując interesy sowieckie w Polsce i przelewając krew rodaków na zawsze pogrążył się w niesławie.