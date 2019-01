Są nowe informacje w sprawie zatrzymania Bartłomieja M. Jakie zarzuty usłyszą byli politycy i urzędnicy?

Piotr Nowak 29.1.19 13:21

To wszystko składa się na koniec tej pisowskiej szajki złodziei

Widzicie to? Ja już widzę Jarka, Misia, Antosia i innych. Składających ciuchy w depozycie w z ZK i śpiewających "na głosy":

"Żegnam was, już wiem

Nie załatwię wszystkich pilnych spraw

Idę sam, właśnie tam, gdzie czekają mnie

Tam przyjaciół kilku mam od lat"

.. idąc wolnym krokiem do celi

:D