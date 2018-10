Są cząstkowe wyniki wyborów. Takiej frekwencji nie było od lat!!!

Każda kolejna godzina przybliża nas do poznania oficjalnych i ostatecznych wyników tegorocznych wyborów samorządowych. Poznamy je najprawdopodobniej we wtorek lub środę, tymczasem PKW podała na razie cząstkowe. Jedno jest pewne: frekwencja była rekordowa. Do godziny 17:45 wyniosła ona 54,6 proc. wszystkich uprawnionych do głosowania.