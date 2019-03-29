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S. Michaela Pawlik: Tylko jedna religia jest objawiona! Reszta to wymysł człowieka 29.03.2019, 11:15
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S. Michaela Pawlik: Tylko jedna religia jest objawiona! Reszta to wymysł człowieka

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  • Albert 29.3.19 11:30

    Jak zwykle stek bzdur jakiejś fanatyczki, której edukacja zakończyła się na 6 klasach podstawówki. Religii objawionych jest mnóstwo. Tak lekko licząc z dziesięć, jak nie więcej.

    I niestety - KAŻDA, ale to dosłownie KAŻDA z nich jest wymysłem człowieka.

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