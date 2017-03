s. Łucja z Fatimy o ostatniej bitwie między Bogiem a królestwem szatana

J.Em. Karol kard. Cafarra:

Za pośrednictwem biskupa, gdyż nie dało się bezpośrednio, napisałem do siostry Łucji z Fatimy. Nieoczekiwanie, gdyż nie oczekiwałem odpowiedzi, a jedynie modlitwy - po kilku dniach doitarł do mnie długi, odręcznie napisany list, który obecnie znajduje się w archiwum Instytutu, w którym jest napisane: Przedmiotem ostatniej bitwy między Panem Bogiem a królestwem Szatana będzie rodzina i małżeństwo. Nie lękaj się - dodała - gdyż każdy, kto działa na rzecz świętości małżeństwa i dla rodziny zawsze będzie atakowany i będą mu się sprzeciwiać na wszelkie sposoby, gdyż są to kwestie kluczowe. Następnie [siostra Łucja] podsumowała, że Matka Boża już zmiażdżyła mu głowę.