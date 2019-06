S. Benona z Chodzieży: Dzięki Janowi Pawłowi II mogę znowu chodzić

nikt 13.6.19 13:05

To dobrze , że S. Benona znów chodzi . Skoro przypisuje to Papieżowi , to wyłącznie jej sprawa i światopogląd . Wielu też odzyskało zdrowie dzięki bioenergetykom ( znam takich ) , Ojcu Pio czy innym tzw. świętym . I też dobrze . Ja nigdy nie przyjęłabym od nikogo w ten sposób czyjejś energii ani też nie udzieliłabym komuś swojej . Wynika to z mojej wiedzy , przestróg sennych ( nie tylko moich ) i doświadczeń .

Każdy ma swoje zdanie na ten temat i każdy powinien postępować tak , jak uważa za słuszne . Do tego dostał swą Wolną , Nieprzymuszoną Wolę . Każdy więc niech dokonuje własnych wyborów .