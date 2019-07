Rzymkowski: Ursula von der Leyen NIE zostanie szefową KE

robaczek 8.7.19 10:18

to że PIS to sami niedudacznicy to.......................wina TUSKA!





prawda?? ;]





nic nie znaczy wasz kato-pato-koserwatywny zryw!! ;]



NIC!



znikniecie w kurzu historii jako geriatryczny zryw ;]



dalczego nie dacie mlodym żyć? macie srednio po 55 i chcecie mlodym dyktowac jak ma wygladać ich zycie!!



CZY WAS CALKOWICIE POPIER!!!!? ?? CZY TO JEST NORMALNE???



dziadki i babcie!! odpier_dolcie sie od nas!!!!!