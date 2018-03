Rzym: Islamista z ISIS dokona zamachu w Wielkim Tygodniu? Jest ostrzeżenie

Władze Włoch otrzymały od ambasady Tunezji niepokojące informacje. Obywatel tego raju ma być gotowy do dokonania zamachu.

W Rzymie zaostrzono środki bezpieczeństwa w związku ze wspomnianym zagrożeniem terrorystycznym – informuje agencja Ansa.

Dziś, w Niedzielę Palmową, rozpoczynają się obchody Wielkiego Tygodnia, w piątek ulicami Rzymu tysiące wiernych przejdą w Drodze Krzyżowej.

W anonimowym liście, który dotarł do placówki dyplomatycznej była mowa o możliwym zagrożeniu terrorystycznym we Włoszech, głównie w centrum Rzymu. Według hipotezy atak planowany jest przez Tunezyjczyka należącego do tzw. Państwa Islamskiego.

Z tego powodu Rzym zaostrza nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, które obowiązują od dawna w związku z utrzymującym się stanem zagrożenia.

dam/PAP,Fronda.pl