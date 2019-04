Rzeżucha - od ucha do ucha!!! :)

Rzeżucha ma pikantny, intensywny, ostry smak, co nie każdemu może się spodobać, ale warto się do niego przekonać, bo rzeżucha dostarcza organizmowi cennych składników: witaminy A, B1, B2, C, E, K, PP, kwas foliowy, żelazo, wapń, sole mineralne, magnez, chrom, fosfor, łatwo przyswajalny jod i siarkę. Dodawana do sałatek czy kanapek wspomaga pracę trzustki, „oczyszcza” krew, wpływając dobrze na stan skóry, włosów i paznokci (zwalcza trądzik i łojotok), dezynfekuje drogi moczowe, pomaga usunąć toksyny, a nawet przyspiesza trawienie.