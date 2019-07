Rzeź w Michniowie. Oto jak Niemcy mordowali Polaków

„O skali represji i terroru na wsi kieleckiej mówią ustalenia Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Radomiu. Na liczbę 303 gmin dystryktu, które poddane były terrorowi, pacyfikacje, obławy i masowe egzekucje dotknęły 200 gmin. W latach 1939-1945 zostało zamordowanych 112 tys. osób, do obozów koncentracyjnych wywieziono około 70 tys., na roboty do Niemiec ok. 215 tys., poza tym zostało aresztowanych ok. 83 tys. ludzi” - piszą Tomasz Domański i Andrzej Jankowski w monografii Instytutu Pamięci Narodowej „Represje niemieckie na wsi kieleckiej 1939-1945”.