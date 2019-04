Rzeź chrześcijan w Nigerii przegrywa z kukłą. Świat stanął na głowie!

Jozin z Bazin 26.4.19 17:43

Ludzie w krajach trzeciego świata zawsze się zabijali, a nasz biały świat miał to gdzieś.

Więc czemu teraz miałby być inaczej? A że jacyś chrześcijanie giną, no przepraszam bardzo, ale to kult z bliskiego wschodu a nie afryki, więc to ideologia napływowa, więc mnie nie dziwi że ludzie chcą ich się pozbyć.



Stop ideologii katolickiej.