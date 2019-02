Rzeź chrześcijan. Islamskie Boko Haram znów atakuje

Po pewnym okresie względnego spokoju dżihadyści z fundamentalistycznego ugrupowania Boko Haram znów zaczęli siać terror na północy Nigerii. Ich głównym celem pozostają chrześcijanie. „Nie możemy popełnić tego samego błędu co w Rwandzie. Wszyscy widzieli, co się dzieje i nikt nie zareagował w odpowiednim czasie” – podkreśla bp William Amove Avenya, wzywając rząd i wspólnotę międzynarodową do zapobieżenia dalszym tragediom w tym afrykańskim kraju. Ordynariusz Gboko zauważa, że islamiści w ostatnim czasie zdecydowanie urośli w siłę.