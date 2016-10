Rzepliński ubolewa, że TK traci dobrą opinię, nie widzi w tym swojej zasługi

reklama

Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Andrzej Rzepliński żali się, że jest mu przykro, gdy pogarsza się wizerunek TK. Jak wynika z badań CBOS, aż 38 procent badanych ocenia negatywnie funkcjonowanie tej instytucji.

''Bardzo mi przykro czytać, że w badaniach opinii publicznej pogarsza się wizerunek Trybunału Konstytucyjnego, bo jakość jego pracy nie obniżyła się''

- odniósł się do wyników badania CBOS prezes trybunału i przyznał, że badania są ,,barometrem'' zaufania do państwa.

Nie zauważył tym razem, że badania były przeprowadzone na temat zaufania do Trybunału Konstytucyjnego, a nie w zakresie zaufania do państwa.

Jak informował CBOS po sierpniowym badaniu, konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego zaszkodził wizerunkowi tej instytucji i już trzeci miesiąc z rzędu badani krytykujący funkcjonowanie TK przeważali liczebnie nad tymi, którzy oceniali go pozytywnie.

CBOS podało pod koniec sierpnia, że 38 proc. respondentów ocenia funkcjonowanie Trybunału negatywnie, 29 proc. Polaków dobrze ocenia działalność TK pozytywnie, zaś 33 proc. nie zajęło stanowiska w tej sprawie.

''Jakość pracy TK wcale się nie obniżyła, ale rozlewające się hejterstwo i kopanie potężnych rowów przeciwpancernych dzielących naród przynosi skutek. Co ja na to mogę poradzić, co mogą poradzić sędziowie? Nic. Jesteśmy wobec tego bezbronni, tak jest''

- wypowiadał się Rzepliński.

W Senacie we wtorek była kontynuowana debata oraz posiedzenia w sprawie informacji prezesa Rzeplińskiego o działalności Trybunału w 2015 r. Debata była wcześniej, tj. 6 października, przerwana przez wicemarszałka Bogdana Borusewicza do 20 października, tuż po wystąpieniu Rzeplińskiego w Senacie.

Tą nietypową przerwę, jaką wprowadził wicemarszałek Borusewicz, skomentował jeszcze tego samego dnia marszałek Stanisław Karczewski.

''Rozpatrujemy możliwość odwołania Bogdana Borusewicza z funkcji wicemarszałka Senatu (..) Doszło do sytuacji niespotykanej w historii 27 lat funkcjonowania Senatu, mianowicie marszałek prowadzący, czyli wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz ogłosił przerwę w obradach do 20 października, podczas gdy 19 października mieliśmy mieć posiedzenie'' – mówił marszałek Senatu.

Według marszałka Karczewskiego, wicemarszałek Bogdan Borusewicz może stanowić pewnego rodzaju zagrożenie dla funkcjonowania Senatu. Nie powinna mieć miejsca sytuacja, kiedy kierujący posiedzeniem Borusewicz, bez jakichkolwiek konsultacji z marszałkiem Karczewskim decyduje o przerwie w obradach izby wyższej parlamentu.

Jak sie później okazało, postanowienia o przerwie wicemarszałek Borusewicz zdążył jednak uzgodnić z prezesem Trybunału Konstytucyjnego, tak aby dopasować obrady Senatu do kalendarza prezesa Rzeplińskiego.

Przerwa nie trwała jednak aż do 20 października, bo już wczoraj, tj. 18 października decyzją marszałka Karczewskiego posiedzenie Senatu zostało wznowione, i prezes Rzepliński w dalszym ciągu odpowiadał na pytania i wypowiadał się w sprawie utraty zaufania do reprezentowanej przez niego instytucji.

''Jeśli się tak traktuje sąd konstytucyjny, jego sędziów, o jego wyrokach używa się takich słów na korytarzach parlamentarnych do dziennikarzy, jeśli weźmiemy pod uwagę, że politycy i parlamentarzyści mają codzienny dostęp do ludzi (…) powtarzam, nie ma żadnego obniżenia się jakości orzekania Trybunału, mimo że pracujemy z reguły w bardzo trudnych warunkach. I co z tego? Nic z tego ''

- komentował prezes Trybunału pogorszenie wizerunku instytucji, którą reprezentuje.

''Nie jest tak, że sędziowie ogłaszają rozstrzygnięcie i sprawa odfajkowana. Dzisiaj szczególnie tak nie jest, kiedy prezes Rady Ministrów nie ogłasza wyroków. To ma znaczenie. Sędzia nie może zadać sobie pytania: co ja będę się wysilał, oni i tak tego nie ogłoszą. Jeśli sędzia przez sekundę by tak pomyślał, to nie jest już sędzią konstytucyjnym, bo gdzie indziej jest podejmowana decyzja. Czy to jest obciążające psychicznie? Oczywiście tak ''

- mówił prezes TK, Andrzej Rzepliński.

''Co zrobić, by umożliwić dobre funkcjonowanie TK? Myślę, że nikt naprawdę nie straciłby twarzy i wyszlibyśmy z klinczu (…) odpowiedź jest najprostsza, ale jednocześnie najtrudniejsza, jaką można sobie wyobrazić: trzeba przestrzegać konstytucji, trzeba zaprosić trzech sędziów wybranych rok temu i odebrać od nich ślubowanie i ogłaszać wyroki. To jest niezwykle istotne dla naszego państwa''

- powiedział Rzepliński.

„Przedstawicieli Sejmu nie ma na rozprawach, a bardzo ich potrzebujemy, naprawdę bardzo ich potrzebujemy, także wtedy kiedy bronią przyjętej wcześniej decyzji Sejmu''

- zapewnił kilkakrotnie szef TK.

Senat po pięciogodzinnych obradach zakończył rozpatrywanie tego punktu i zamknął posiedzenie, zaś kolejne ma rozpocząć się dniu dzisiejszym przed południem.

