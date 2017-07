Rzeczpospolita: PiS chce zdobyć posłów PSL i Kukiza

Prawo i Sprawiedliwość chce przeciągnąć na swoją stronę szereg posłów z innych klubów parlamentarnych - przekonuje "Rzeczpospolita". Ma chodzić o dwóch posłów PSL, pięciu posłów Kukiz'15 oraz dwóch posłów PO.

Według dziennika najtrudniejsza jest sytuacja PSL, z którego odeszła niedawno Andżelika Możdżanowska. Klubowi PSL w Sejmie grozi przekształcenie się w koło parlamentarne.

W rozmowie z "Rzeczpospolitą" jeden z polityków Kukiz'15 przyznaje, że negocjacje toczą się od 2 lub 3 miesiący, ale w ostatnich dniach doszło do przyspieszenia.

Najmniej wiadomo o rozmowach z posłami Platformy Obywatelskiej, co dla niektórych jest wręcz niewiarygodne.

Według "Rzeczpospolitej" PiS chciałoby przeciągnąć do siebie jeszcze kilku posłów, by w ten sposób zapewnić sobie zdecydowaną i pewną większość przed głosowaniami, które odbedą się jesienią. Oprócz reformy sądownictwa będzie to także kwestia dekoncentracji mediów.

mod/rzeczpospolita.pl