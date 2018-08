,,Rzeczpospolita'': Głos Episkopatu to apel do prezydenta Andrzeja Dudy

Konferencja Episkopatu Polski zabrała wczoraj głos w sprawie reformy ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Jak komentuje na łamach dziennika ,,Rzeczpospolita'' Michał Szułdrzyński, to ewidentny apel do prezydenta Andrzeja Dudy: wetuj, będziesz miał nasze wsparcie.

,,Prawo wyborcze ma charakter nie tylko techniczny, ale również etyczny; musi być sprawiedliwe i gwarantować możliwość dobrego wyboru reprezentacji opinii publicznej. W żadnym przypadku nie może utrudniać korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego'' - prezentował stanowisko KEP rzecznik episkopatu, ks. Paweł Rytel-Andrianik.



,,Warto oświadczenie biskupów potraktować też jako sygnał do prezydenta: jeśli Andrzej Duda zawetuje tę ordynację, może liczyć na ich wsparcie. Był już zresztą taki precedens rok temu. Gdy prezydent zawetował ustawy sądowe, przewodniczący episkopatu napisał do niego list, w którym podziękował za tę decyzję. Z naszych informacji wynika, że prezydent wiedział o wsparciu biskupów już wcześniej, dzięki czemu tym śmielej podjął decyzję o wecie, wiedząc, że tak ważne środowisko jak Kościół będzie go wspierać w tym konflikcie z PiS'' - pisze Szułdrzyński.

Autor zwraca też uwagę na ,,szczególną rolę, jaką pełni Kościół w polskim społeczeństwie'', a mianowicie rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. ,,Część biskupów nie szczędzi też gorzkich słów pod adresem rządzących. O konieczności przestrzegania podstawowych zasad w polityce przypomniał w kazaniu szef episkopatu podczas uroczystości z okazji 550 lecia parlamentaryzmu w Polsce. Takich głosów jest ostatnio coraz więcej'' - czytamy w ,,Rzeczpospolitej''.

mod/Rzeczpospolita.pl