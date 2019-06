Rzecznikowi TSUE nie podoba się reforma sądownictwa w Polsce. Tym razem chodzi o Izbę Dyscyplinarną SN oraz KRS

ebe ebe 27.6.19 11:28

Trybunały UE to dyletanci. Wzorem jest orzecznictwo polskiego TK. Wczoraj Muszyński uzasadniał wyrok niekonstytucyjności art. 138 KW - i stwierdził że brali pod uwagę konstytucyjny zakaz dyskryminacji oraz prawo do wolności. Ostatecznie przyjęli, że prawo do wolności jest ważniejsze i orzeczeniem dali państwową zgodę na wolność dyskryminacji - przez każdego usługodawcę. W Europie - to jedna z cech faszyzmu. W Polsce pisu - wolność.