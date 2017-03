Rzecznik rządu: UE to nie Tusk. Jego sprawa jest zamknięta

reklama

„Pod koniec tygodnia – w związku ze zbliżającym się pierwszym rokiem funkcjonowania przełomowego programu Rodzina 500+ – odbędzie się wydarzenie, które będzie podsumowaniem pierwszego roku. Postaramy się państwu pokazać, jak ten niezwykłe ważny program dla wielu polskich rodzin wpłynął na codzienne funkcjonowanie Polaków„ - mówił rzecznik rządu Rafał Bochenek.

Podczas briefingu prasowego rzecznik rządu Rafał Bochenek mówił między innymi o Donaldzie Tusku i wspomnianym już programie Rodzina 500+.

„UE to nie Donald Tusk. My od samego początku zwracaliśmy uwagę na dwie rzeczy. Wybór Donalda Tuska na przewodniczącego RE jest niewątpliwie obarczony wadą polityczną i to mówiliśmy od samego początku. Jest dokonany wbrew woli państwa członkowskiego, z którego Tusk pochodzi i to niebezpieczny precedens na przyszłość. Powinniśmy się przed takimi działaniami ustrzegać, bo one niewątpliwie prowadzą do zaburzenia solidarności, o której tak wiele mówimy i do wzajemnego zaufania pomiędzy państwami członkowskimi”

- powiedział rzecznik i dodał:

„Jest w związku z tym wyborem problem pewnej luki prawnej, która niewątpliwie w przepisach traktatowych istnieje. Na to zwracała uwagę pani premier Szydło na szczycie Rady Europejskiej w Brukseli. Zresztą przyznał to również premier Muscat w trakcie posiedzenia RE i zgodził się z tym, że te kwestie proceduralne dot. wyboru przewodniczącego RE jak i innych osób na najważniejsze funkcje w UE powinny być na pewno doprecyzowane. W tym momencie jeśli chodzi o tę sprawę nie ma żadnej politycznej decyzji, aby podejmować jakiekolwiek działania i rząd w ogóle się tym nie zajmuje”

Wypowiedział się także na temat ewentualnego zaskarżenia wyboru Tuska:

„Nie ma żadnej decyzji politycznej co do zaskarżania tej decyzji. Dlatego sprawę wyboru Donalda Tuska uważamy za zamkniętą. Co do legalności tego wyboru, powinny się wypowiadać służby RE i tam ewentualnie takie takie pytania powinny być kierowane”

27.03.2017, 16:30