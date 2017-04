Rzecznik rządu PiS: Wynik Le Pen to znak kryzysu UE

reklama

Rafał Bochenek ocenia, że wynik wyborów prezydenckich we Francji, a zwłaszcza wysokie poparcie dla eurosceptycznej Marine Le Pen świadczy o kryzysie polityki Unii Europejskiej.

Rafał Bochenek goszcząc w radiowej Jedynce odniósł się do wygranej Emmanuela Macrona w pierwszej turze francuskich wyborów prezydenckich. W ocenie rzecznika rządu, wyborcze zapowiedzi kandydata francuskiej centroprawicy, to plany na destabilizację Unii Europejskiej. – To są pomysły na dezintegrację Unii Europejskiej. Na takie rozwiązanie nie możemy godzić, bo to godzi w integralność Unii Europejskiej i jej przyszłość – mówił Bochenek.

Jak powiedział Rafał Bochenek, wynik francuskich wyborów i niewielka różnica w wyniku Emmanuela Macrona i Marine Le Pen świadczy o tym, że Unia Europejska przeżywa bardzo poważny kryzys. – Krysys, który od miesięcy jest nierozwiązany. Te wybory pokazują jednoznacznie, że nastroje eurosceptyczne we Francji bardzo mocno się uwidoczniły. Tak wielkie poparcie dla pani Le Pen pokazuje, że nawet Francuzi negatywnie oceniają politykę Unii Europejskiej – dodał.

Rafał Bochenek odniósł się też do medialnych doniesień o zrezygnowaniu Witolda Waszczykowskiego z pełnionej funkcji szefa MSZ i objęcia przez niego mandatu ambasadora Polski przy ONZ. – Te informacje związane z rzekomym "meblowaniem" rządu są oczywiście spekulacjami i po raz kolejny musimy je dementować. To oczywiście jest gra na pewne rozbicie i chęć uderzenia w polski rząd – mówił Bochenek.

mod/Polskie Radio

25.04.2017, 8:45