Rzecznik rządu odpowiada Mosbacher ws. naklejek o LGBT

man.of.Stagira 19.7.19 11:19

.

.

Jesteśmy rozczarowani i zaniepokojeni tym, że pewne grupy w USA wykorzystują naklejki do promowania nienawiści i nietolerancji. Szanujemy wolność słowa, ale musimy wspólnie stać po stronie takich wartości jak różnorodność i tolerancja.

.

.

I to NIE jest c y t a t polityczny! Co TO, to NIE!...

.

(ironia)