Rzecznik Praw Dziecka: Brońmy dzieci przed Trzaskowskim!!!

Rzecznik Praw Dziecka Marek Pawlak wezwał Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara do interwencji w sprawie demoralizacji dzieci w szkołach przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Jak wskazał Pawlak, Trzaskowski narusza konstytucyjne prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. W istocie to zarzuty jeszcze za słabe, bo Trzaskowski realizuje nic innego, jak tylko systemową deprawację. A regulacje WHO, które podpisując kartę LGBT+ zalecił szkołom, są w oczywisty sposób nakłanianiem do seksu osób nieletnich poniżej 15. roku życia.