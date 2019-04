Rzecznik PiS DOSADNIE: Panie Broniarz, Panie Schetyna, nie podgrzewajcie atmosfery i nie jątrzcie!

- Wierzę głęboko w to, że nauczyciele nie zostawią swoich uczniów, że nie pójdą na otwarty konflikt nie tylko z maturzystami, którzy przecież są dorosłymi ludźmi i potrafią ocenić sytuację, ale też nie sądzę, żeby poszli na konflikt z rodzicami. Gorąca moja prośba i apel zarówno do p. Schetyny, jak i do p. Broniarza, aby na czas egzaminów maturalnych nie podgrzewali atmosfery i nie jątrzyli - podkreślała wicemarszałek Sejmu.

Według niej, "pieniądze w oświacie to nie wszystko. Oczywiście nauczyciele mają prawo dopominać się wyższych wynagrodzeń, ale kiedy mówią, że od tego zależy jakość kształcenia, to ja się z tym nie zgadzam".

- Panie Broniarz, Panie Schetyna, doprowadźcie do tego, żeby przeprowadzić egzaminy, które są najważniejsze dla dzieci i dla młodzieży! Dajcie im szansę przejścia przez to spokojnie. Nie szafujcie przyszłością młodzieży, bo konflikt polityczny to jedno, ale przyszłość dzieci i spokój rodziców to drugie - apelowała