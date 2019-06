Rzecznik kurii wrocławskiej o zarzutach wobec kard. Henryka Gulbinowicza

"Już tego dnia, gdy doszło do napaści, mówiłem, że nie był to atak personalny na konkretną osobę, tylko to był atak na człowieka w sutannie. I miałem prawo tak powiedzieć, ponieważ z relacji, która została mi przedstawiona wynika, że ten człowiek nie rozmawiał z ks. Ireneuszem, tylko wbił mu nóż po tym, jak go zobaczył. Na szczęście nóż ominął najważniejsze organy. Dziś mam już pewność, że nie chodziło o księdza Ireneusza. Gdyby pierwszy do kościoła wszedł proboszcz, który szedł za nim, to on byłby ofiarą tego nożownika. To mogło spotkać każdego innego duchownego" - powiedział kapłan.