Rzecznik KGP o okolicznościach porwania Amelii i jej mamy. Kolejne zatrzymania niewykluczone

"Skierowano szybko służby policyjne dodatkowe z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce i to wszystko doprowadziło do zatrzymania ojca dziewczynki, jednocześnie męża 25-letniej kobiety, która jest matką Amelki"-przekazał policjant. Inspektor Mariusz Ciarka zaznaczył, że informacje uzyskane przez policjantów wskazywały na bardzo poważne przestępstwo.

"Zatrzymuje się samochód, wyskakuje z niego dwóch mężczyzn, prawdopodobnie zamaskowanych, siłą wciągają szarpiące się z nimi kobietę i dziewczynkę do samochodu i z niewiadomych powodów te osoby odjeżdżają"-relacjonował, dziękując w imieniu szefa MSWiA oraz kierownictwa policji wszystkim funkcjonariuszom, którzy brali udział w działaniach prowadzących do odnalezienia uprowadzonych. Jak zaznaczył, policja rozpoczęła działania pościgowe we współpracy m.in. ze Strażą Graniczną, która kilkakrotnie użyczyła policjantom śmigłowca. Rzecznik KGP poinformował również, że w sprawie Amelki i jej mamy może dojść również do kolejnych zatrzymań.