Rzecznik KEP: Dzień Flagi przypomina o szacunku dla symboli narodowych

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej przypomina nam o szacunku dla symboli narodowych. Flaga to znak jednoczący Polaków w kraju i za granicą.

To nasz znak rozpoznawczy, dzięki któremu mamy poczucie więzi, pielęgnujemy naszą tożsamość narodową. Szanując własny symbol, szanujemy też symbole innych narodów – mówi rzecznik Episkopatu ks. Paweł Rytel-Andrianik, nawiązując do obchodzonego 2 maja Dnia Flagi Narodowej.

„Flaga to jeden z najważniejszych symboli Polski. To znak jednoczący Polaków, wskazujący na naszą tożsamość. To powód do dumy i wyraz związku z ojczyzną” – podkreśla Rzecznik Episkopatu. Dodaje, że dzięki symbolom takim jak flaga narodowa możemy się również komunikować z innymi narodami oraz wspólnie przeżywać doświadczane wydarzenia. „Okazując szacunek dla symboli narodowych innych krajów, stajemy się realizatorami chrześcijańskiego rozumienia patriotyzmu” – mówi.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik zachęca, by szczególnie w takim dniu jak Dzień Flagi, sięgnąć do lektury dokumentu KEP „Chrześcijański kształt patriotyzmu”. Czytamy w nim m.in. o szacunku dla symboli narodowych i o wartości przywiązania do nich. Dokument podkreśla, że „symboli narodowych i patriotycznych, za wierność którym nasi rodacy niejednokrotnie płacili najwyższą cenę” nie powinno się banalizować, lecz odnosić się do nich „z szacunkiem i pietyzmem”.

