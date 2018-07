Rzecznik Episkopatu: Polećmy dziś nasze babcie i dziadków wstawiennictwu świętych Joachima i Anny

Święci Joachim i Anna byli rodzicami Maryi, a więc babcią i dziadkiem Jezusa. Ich liturgiczne wspomnienie, przypadające 26 lipca, jest dobrą okazją do modlitwy w intencji naszych babć i dziadków oraz okazywania im w tym dniu szczególnej życzliwości – podkreślił rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Rzecznik Episkopatu wskazał, że kult świętych Joachima i Anny rozwijał się już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. W Jerozolimie przy Sadzawce Owczej zwanej Betesda powstał wtedy kościółek ku czci św. Joachima i Anny. Według miejscowej tradycji właśnie tu mieli mieszkać rodzice Matki Bożej i tutaj miała się urodzić Maryja.

„Możemy dziś polecać nasze babcie i naszych dziadków wstawiennictwu świętych Joachima i Anny, okazywać im naszą miłość i szacunek oraz modlić się za dusze tych, których już nie ma z nami. Papież Franciszek podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie wzywał, by czerpać z życiowego doświadczenia babć i dziadków, by być z nimi, słuchać tego co mają do powiedzenia i towarzyszyć im. Ojciec Święty zapowiedział, że zapyta młodych podczas najbliższych ŚDM w Panamie czy spełnili jego prośbę” – powiedział ks. Rytel-Andrianik.

Rzecznik Episkopatu dodał, że św. Anna jest także uznawana m.in. za patronkę kobiet rodzących, matek, wdów i położnych. „Imię Anna oznacza „łaska”, możemy przyzywać więc jej wstawiennictwa w trudnych życiowych sytuacjach. Jest wiele świadectw osób, które prosiły tę świętą o pomoc i zostały wysłuchane. W Polsce liczni pielgrzymi przybywają m.in. do Sanktuarium św. Anny na Górze św. Anny na Śląsku oraz do miejscowości Święta Anna pod Przyrowem koło Częstochowy” – podkreślił rzecznik Episkopatu.

Wśród sanktuariów św. Anny w Polsce jedno z najstarszych znajduje się w Prostyni na Podlasiu. Jest ono związane z trzema papieżami, jak zaznaczył biskup drohiczyński Tadeusz Pikus: „Święty Jan Paweł II w 2004 r. podarował prostyńskiemu sanktuarium kielich mszalny, jaki otrzymał z okazji 50-lecia swych święceń kapłańskich. Papież Benedykt XVI w 2012 r. podniósł kościół w Prostyni do godności bazyliki mniejszej, a papież Franciszek w 2016 r. na Jasnej Górze poświęcił ozdoby w formie korony i nimbu na statuę Trójcy Przenajświętszej.” Te ozdoby zostały nałożone na statuę podczas uroczystości 508. rocznicy objawień św. Anny w Prostyni, której przewodniczył Prymas Polski abp. Wojciech Polak.

