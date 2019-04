Rzecznik diecezji zabrał głos ws. akcji palenia książek

Alicja 1.4.19 16:25

No tak, lewactwo podniosło jazgot pod Niebiosa, to od razu hierarcha podkulił ogon pod siebie i potępił by lewactwu zrobić dobrze. Tak samo hierarchowie zachowali się wobec księdza Jacka Międlara. Mamy skutki długiego marszu przez instytucje (również KK) wszelkiej maści lewactwa. A później się dziwią, że pierwszy lepszy wróg KK pluje w twarz wypocinami typu film "Kler", że o innych ohydach nie wspomnę.