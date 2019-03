'Rz':Birgfellner ma problem z udowodnieniem oszustwa Kaczyńskiego

"Ile kosztował architekt, a ile praca Geralda Birgfellnera – austriacki biznesmen gubi się w zeznaniach"- czytamy we wtorkowym wydaniu dziennika "Rzeczpospolita". Gazeta podaje, że Birgfellner ma problem z udowodnieniem, że prezes PiS, Jarosław Kaczyński oszukał go na 1,3 mln euro.

"Pan Gerald Birgfellner do chwili obecnej (20.03.2019 r.) nie przedstawił żadnych dokumentów, które miałyby potwierdzać poniesione przez niego koszty"- mówi w rozmowie z dziennikiem Łukasz Łapczyński, rzecznik prokuratury, dodając, że biznesmen został wezwany do ich przekazania. Łapczyński wskazuje również, że z przekazanych przez Austriaka informacji wynika, "iż osoby czy podmioty, z którymi miał współpracować w ramach projektu, nie kierowały wobec niego wezwań do zapłaty z tytułu wykonanych prac".