Rząd zapowiada 700 plus. Czyli płaca minalna rośnie!

- Praca ma ogromną wartość. Przyczynia się zarówno do rozwoju Polski, jak i samorozwoju pracowników. Jest bez wątpienia czymś, co służy rodzinom i społeczeństwu. Pracownik musi być szanowany, a jego wynagrodzenie ma sprawiać, aby czuł się on godnie. Od wysokości wynagrodzenia zależy również efektywność samej pracy. A w efekcie - efektywność i konkurencyjność całej gospodarki - powiedział premier Mateusz Morawiecki w nagraniu opublikowanym we wtorek na Twitterze.

- W 2020 r. płaca minimalna wynosić będzie 2450 zł. To wzrost o 700 zł od początku naszych rządów. To projekt, którego nie zapowiadaliśmy, a z którego jesteśmy dumni. To nasze 700 plus. W porównaniu do 2019 r. będzie to o 200 zł więcej. Można powiedzieć, że w skali roku to 13. pensja dla najmniej zarabiających - podkreślił. Dodał, że "będzie to zmiana odczuwalna zwłaszcza po uwzględnieniu obniżki PIT do 17 proc.".