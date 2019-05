Rząd zaostrzy kary za pedofilię. A kiedy kara śmierci dla zwyrodnialców?

michu 14.5.19 13:36

Żeby tylko socjaliści (he he) nie byli zawiedzeni ;). Jak to możliwe żeby duchownym katolickim nie można było nic udowodnić? Za Stalina nie do pomyślenia i świadkowie byli i sądownictwo niezależne i media wszystko ;). A teraz co?? Cały postępowy świat wie, że jak jest jakieś zło no to w KK ;). Faszystów w lasach ( jeszcze wafle ze swastykami mają bo urodziny Adolfa kanclerza Pol (in) czy czegoś podobnego) pełno i na plebaniach a tu co?? ;)